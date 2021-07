Miljoenenbuit brutale juwelenroof Parijs grotendeels teruggevonden: twee aanhoudingen

Belgische badjuf Faith (19) redde leven van kindje: ‘Falen had ik mezelf nooit vergeven’

24 juli ,,Ik kon maar aan één ding denken: dat jongetje redden.” De 19-jarige Faith Loose was pas een maand badjuf bij het subtropische zwembad Aquafun in België, toen ze afgelopen zaterdag een jongetje bewusteloos in het water zag liggen. Dankzij haar heldhaftige optreden werd zijn leven gered. ,,Maar ik wil ook ouders waarschuwen. Wij zijn geen oppas. Laat je kinderen nooit alleen en laat ze een zwemvest dragen.”