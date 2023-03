Miljoenenclaim van Amerikaans echtpaar dat in de oceaan werd achtergelaten tijdens snorkeltrip

Elizabeth Webster en haar man Alexander Burckle waren in september 2021 op huwelijksreis in Hawaï, waarbij zij een snorkelexcursie boekten bij de bootreisorganisatie Sail Maui. Volgens gerechtelijke stukken die in handen zijn van NBC News maakte het paar deel uit van een groep van 44 passagiers die om 10.00 uur uit de haven van Lahaina op het eiland Maui vertrok voor de excursie. Ze zouden daar rond 15.00 uur terugkeren.

Koppentellen

De bemanningsleden zouden aan boord weliswaar drie keer het aantal koppen hebben geteld, maar volgens aanwezige passagiers werd hen niet gevraagd stil te blijven liggen tijdens het telproces. ,,Het was gewoon te ongeorganiseerd. Iedereen bleef bewegen, dus er kon gemakkelijk iemand worden gemist”, vertelde Jessica Hebert, die ook bij de excursie was, aan Hawaii News Now .

Intussen probeerden Webster en Burckle in dezelfde richting als de boot te zwemmen, maar de zee werd steeds dieper, aldus de papieren. Ze raakten in paniek. ‘Eisers beseften dat het schip hen had verlaten en niet meer terug zou komen, en zij besloten dat hun enige optie om te overleven was om terug te keren naar de wal’, staat in de rechtbankstukken. ‘Eisers waren uiterst angstig en nerveus over deze beslissing, omdat hen in de veiligheidsbriefing uitdrukkelijk was verteld niet naar het eiland te zwemmen en dat er ondiepe riffen in het gebied waren.’