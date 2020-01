Minder mensen verhuizen naar Engeland, meer Britten hierheen

Sinds 2015 neemt het aantal Nederlanders dat naar Groot-Brittannië vertrekt, sterk af. Vorig jaar waren dat er zo’n 2600, in 2015 nog 4277. Andersom vestigden 6700 Britten zich vorig jaar in Nederland. Dat is 60 procent meer dan in 2015.

Het aantal Nederlanders dat terugkeerde vanuit het Verenigd Koninkrijk is met zo’n 2300 gevallen iets afgenomen. Er waren wel meer Britten die in Nederland woonden en terugkeerden naar hun geboorteland.

Ook het aantal mensen dat niet in Nederland of in het Verenigd Koninkrijk is geboren en vanuit Groot-Brittannië hierheen komt, neemt toe. Buitenlanders met een EU-nationaliteit verhuizen ondanks de brexit nog wel vaker van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk dan andersom. Maar dat verschil is sinds 2015 sterk afgenomen.