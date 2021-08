Ministens 20 doden bij explosie tankwagen in Libanon

Aantal witte Amerikanen laatste tien jaar voor het eerst gedaald

13 augustus Voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten is het aantal witte mensen afgelopen decennium gedaald. Tegelijkertijd nam het aantal inwoners met een gemengde, Latijns-Amerikaanse of Aziatische achtergrond toe, blijkt uit cijfers van het US Census Bureau, de Amerikaanse tegenhanger van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).