Minister Ollongren in Kiev: ‘Nog meer steun voor Oekraïners’

Oorlog Oekraïne LIVE | EU denkt over groot­scheeps trainen Oekraïense soldaten, omgekomen Doegina was ‘briljant met Russisch hart’

Morgen gaat op Gibraltar het eerste in beslag genomen superjacht van een Russische oligarch onder de hamer. De verwachting is dat de Axioma, van Dmitrievich Pumpyansky, beduidend minder gaat opbrengen dan de 75 miljoen euro die het schip waard is. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

17:06