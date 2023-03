Minister van Defensie Israël ontslagen na kritiek op omstreden hervorming rechterlijke macht

,,De dieper wordende splitsing (over de hervormingen) sijpelt door in het leger en de veiligheidsdiensten. Dit is een duidelijk, onmiddellijk en reëel gevaar voor de veiligheid van Israël. Ik zal dit niet faciliteren”, zei Gallant zaterdag in een korte verklaring op televisie. Hoewel anderen in de ultrarechtse regeringscoalitie van premier Netanyahu eerder al twijfels uitten uit over de omstreden gerechtelijke hervorming was zijn kritiek het eerste duidelijke, openbare bezwaar van een hooggeplaatst kabinetslid. ,,De wetgeving moet nu worden stopgezet”, sprak de minister van Defensie.