Minister VS zegt publiek bezoek tijdens reis naar Japan af na dood Abe

UPDATE Musk wil Twitter toch niet kopen, bedrijf stapt naar de rechter

Elon Musk staakt zijn poging om het sociale medium Twitter over te nemen voor een bedrag van 44 miljard dollar (43 miljard euro). Aanleiding is de onduidelijkheid over het aantal spamaccounts op het platform. Dat blijkt uit een document dat de advocaten van Musk hebben gedeponeerd bij de Amerikaanse beurswaakhond. Twitter heeft laten weten naar de rechter te gaan om de koop alsnog af te dwingen.

9 juli