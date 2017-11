Ministerie waarschuwt reizigers naar Bali voor mogelijke uitbarsting vulkaan

Volgens het ministerie zijn al dorpen in de omgeving van de berg ontruimd. Reizigers wordt geadviseerd het advies van lokale autoriteiten op te volgen, contact te houden met de reisorganisatie en op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen. De 3000 meter hoge Gunung Agung is al weken actief. Eerder werd gevreesd voor een grote uitbarsting en sloegen tienduizenden op de vlucht of werden geëvacueerd. Half september werd de situatie stabiel. Dinsdag volgde alsnog een kleine uitbarsting.

Seksende toeristen

Bewoners van een nabijgelegen dorp beweerden in september dat de berg in beroering kwam door het aanstootgevende gedrag van twee toeristen. De blanke reizigers zouden op seks hebben gehad op de helling, waardoor 'het beest' in de berg boos is geworden.



De Gunung Agung, dat verheven berg betekent, wordt door de Balinezen als heilig gezien. De vorige uitbarsting van de vulkaan, de hoogste berg op het Indonesische eiland, had plaats in 1963. Toen kwamen meer dan 1100 mensen om het leven.