Minstens 13 doden bij politie-actie in Rio de Janeiro, onder wie beruchte bendeleider

Bij een politie-inval in een sloppenwijk in de buurt van Rio de Janeiro zijn donderdag tenminste 13 mensen omgekomen. Onder de doden is een beruchte leider van een drugsbende uit het noorden van Brazilië die sinds 2019 voortvluchtig was, aldus de plaatselijke politie. ,,Er zijn 13 doden, twee mensen zijn gearresteerd en een grote hoeveelheid wapens is in beslag genomen”, vertelde politiewoordvoerder Fabricio Oliveira op een persconferentie.

De politie-actie vond plaats in het zogenoemde Complexo do Salgueiro, een sloppenwijk in São Gonçalo, een stad op zo’n 25 kilometer van Rio, en was erop gericht om leden van de drugsbende Comando Vermelho (Rode Commando) te arresteren. Ruim tachtig agenten van diverse politie-onderdelen trokken onder meer met vijf geblindeerde pantserwagens en twee helikopters de wijk in. Daarbij stuitten ze op fel verzet van de criminelen en ontstonden diverse schotenwisselingen met de dertien doden tot gevolg.

,,De criminelen waren erg gewelddadig”, zei Oliveira. Hij omschreef het Comando Vermelho als een ,,bende die militaire en guerrillatactieken gebruikt”. Tijdens de vuurgevechten raakten twee vrouwen gewond, maar zij bleven buiten levensgevaar, aldus de politiewoordvoerder. Bij een gewond geraakte man moest in het ziekenhuis een been worden geamputeerd.

Voornaamste doelwit

Een van de doden was het voornaamste doelwit van de actie, de 37-jarige Leonardo Costa Araújo, ook wel Leo 41 genoemd. Hij gold volgens de politie als de leider van het Comando Vermelho in de noordelijke deelstaat Pará. Daar zou hij vanaf 2021 onder meer verantwoordelijk zijn voor de dood van meer dan veertig agenten. Hij was sinds 2019 op de vlucht.

Hij zou zijn uitgeweken naar Rio de Janeiro, waar hij in de sloppenwijken de uitbreiding van de bende in Rio coördineerde. Hij was verantwoordelijk voor de inkoop van wapens, gefinancierd door drugshandel, diefstal, afpersing en ontvoeringen. Behalve Costa Araújo zocht de politie bij de inval in São Gonçalo ook naar andere leiders van de bende, die actief zijn in de sloppenwijken in het westen van Rio.

Volledig scherm Een agent van de militaire politie tijdens de politie-inval in het Complexo do Salgueiro in São Gonçalo bij Rio de Janeiro. © AFP