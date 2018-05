'Minstens 23 doden bij Israëlische vergeldingsaanvallen'

VIDEOIsraël heeft vannacht 'bijna alle' Iraanse stellingen en militaire installaties in Syrië onder vuur genomen. Volgens de Israëlische minister van Defensie, Avigdor Lieberman, ging het om een grootschalige represaille voor de twintig Grad- en Fajrraketten die kort daarvoor vanuit Syrië waren afgevuurd op Israëlische legerdoelen in de Golanhoogte.

De raketten zouden zijn afgevuurd door het Quds Korps, een eenheid van Iraanse Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps van Iran. Het zou de eerste keer zijn geweest dat Iraanse troepen rechtstreeks het vuur openden op Israëlisch grondgebied. Volgens de Israëlische legerwoordvoerder Jonathan Conricus stond de Iraanse aanval onder bevel van de Iraanse generaal Qassem Soleimani.

Israël sloeg meteen keihard terug. "We weten nog niets over het aantal slachtoffers. We hebben minder op de manschappen gefocust maar meer op de installaties om langetermijnschade toe te brengen aan de Iraanse militaire capaciteiten in Syrië", aldus Conricus. Volgens het goed gedocumenteerde Britse Observatorium voor Mensenrechten in Syrië zouden bij de Israëlische aanvallen tenminste 23 'niet-Syrische en Syrische' militairen zijn omgekomen.

Militaire bronnen in Syrië zouden tegenover het Syrische staatspersbureau Sana hebben bevestigd dat een aantal Iraanse luchtafweerbataljons, een radarinstallatie en ook een munitiedepot zijn getroffen door Israëlische raketten. Defensieminister Lieberman zei vanochtend dat hij hoopte dat Iran de boodschap had begrepen en dat deze episode hiermee was gesloten. "We hebben bijna de volledige Iraanse infrastructuur in Syrië geraakt. Ze moeten niet vergeten: als de regen op ons valt dan zal het bij hen stormen."

Een andere Israëlische minister, Tzachi Henegbi (van het ministerie van Regionale Samenwerking), waarschuwde zojuist op de Israëlische radio dat er mogelijk nog meer richting Iran zou komen. "Je kunt moeilijk zeggen dat een zo'n klap, al was die nog zo effectief en verpletterend als die van vannacht, genoeg zal zijn om een regime te overtuigen dat altijd erg fanatiek en vastbesloten is." Volgens Russische ministerie van Defensie viel het met die effectiviteit wel mee en zouden meer de helft van de Israëlische kruisraketten zijn neergehaald. De Syrische luchtverdediging bestaat uit door Rusland geleverde systemen.

Vorige maand voerde Israël ook aanvallen uit op Iraanse stellingen. Daarbij zouden minstens zeven soldaten van de Revolutionaire Garde zijn omgekomen. Samen met Rusland is Iran de belangrijkste bondgenoot van de Syrische president al-Assad. Israël heeft meerdere keren gewaarschuwd dat het niet zal toestaan dat 'aartsvijand' Iran militaire bases opbouwt in Syrië. Hardliners in Iran zeggen nog steeds te ijveren voor niets minder dan de vernietiging van de staat Israël.

Luchtaanvallen in het Syrische Daara. © REUTERS

Een woordvoerder van het Israëlische leger zei eerder dat vannacht een aantal van de Iraanse projectielen was onderschept door het Israëlisch afweergeschut op de Golan. Andere raketten zouden hun doel hebben gemist. De schade was daarom, volgens hem, beperkt maar Israël nam de zaak hoog op. Kort daarop meldde het Syrisch staatspersbureau dat Israëlische legervliegtuigen Syrische doelen bestookten.

Tientallen projectielen zouden zijn neergehaald, maar andere troffen hun doel. De aanvallen zouden onder meer plaatsvinden ten zuidwesten van Damascus en ten zuiden van Homs. Volgens de Israëlische krant Ha'aretz gaat het om de hevigste confrontatie tussen de twee landen sinds 1973. Er zouden ook vijf Syrische luchtafweerinstallaties zijn geraakt.

Eerder op de avond waren de sirenes in de Golanhoogte afgegaan om burgers te waarschuwen dekking te zoeken. Die beschietingen begonnen enkele uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump had bekendgemaakt dat zijn land de overeenkomst over het nucleaire programma van Iran opzegt. Israël is één van de weinige landen die die beslissing toejuichten. Volgens de woordvoerster van het Witte Huis was de aanval op de Golanhoogte "weer een voorbeeld van dat het Iraanse regime niet te vertrouwen is en ook dat president Trump de juiste beslissing nam uit het Iranakkoord te stappen."