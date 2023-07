Minstens 300 Afrikaanse migranten op weg naar Canarische Eilanden vermist

Russische onderzoeks­jour­na­lis­te ernstig mishandeld in Tsjetsje­nië

De Russische onderzoeksjournaliste Elena Milasjina is dinsdag in elkaar geslagen en ernstig gewond geraakt in de Russische republiek Tsjetsjenië, meldt mensenrechtenorganisatie Memorial. Milasjina kreeg te horen dat ze moet stoppen met schrijven.