Minstens 36 doden door instorten mijn Congo

Processie­rup­sen op festival Rock Werchter: terrein deels ontruimd

14:42 Slecht nieuws voor wie dit weekend op het Vlaamse pop- en rockfestival Rock Werchter even in de schaduw wilde gaan zitten: op de bomen bij het podium The Barn zijn processierupsen aangetroffen. De ruimte rond de bomen is daarom afgezet.