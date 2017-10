'Minstens 6 doden en 15 gewonden' bij geweldsincidenten New York

De politie spreekt van 'meerdere doden en gewonden'. Het schietincident vond plaats in Lower Manhattan op de hoek van West Street en Chambers Street. De schutter is door de politie aangehouden.



'Volgens een ooggetuige opende een taxichauffeur het vuur', schrijft iemand op Twitter. Op een video is te zien hoe twee mensen op straat liggen. ,,Ik draaide me om en hoorde wel vijf schoten heel snel achter elkaar'', zegt een ooggetuige tegen The Huffington Post. ,,Het was een grote man met krullen.''