Minstens drie doden bij ontploffing in Amerikaanse staat Indiana

Dertig gevangenen ontsnappen in Beiroet via raam uit gevangenis

Meer dan dertig gevangenen zijn vandaag in de Libanese hoofdstad Beiroet ontsnapt via een raam. Ze waren er blijkbaar in geslaagd een werktuig binnen te smokkelen. Dat melden de lokale veiligheids- en gerechtelijke autoriteiten.

7 augustus