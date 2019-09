Misbruikslachtoffer met 2500 persoonlijkheden euforisch na veroordeling van ‘horrorvader’

Het traject naar de veroordeling van Richard Haynes is uniek, omdat justitie in Australië niet alleen de inmiddels volwassen Jennifer ondervroeg, maar ook vijf van haar persoonlijkheden die in leeftijd variëren van 4 jaar tot de tienerleeftijd. Alle zes de persoonlijkheden werden door psychologen erkend en uiteindelijk ondervraagd. Dat leverde een vuistdik dossier op waarin de zes (Jennifer en vijf persoonlijkheden met andere namen en karakters) uitgebreid hun schokkende verhaal doen.



De resterende persoonlijkheden van de circa 2500 werden, zo melden Australische media, niet ondervraagd omdat die allemaal ouder dan 11 jaar zijn (de leeftijd dat het misbruik stopte, red.) en vooral door Jennifer Haynes worden gebruikt om om te kunnen gaat met haar ongekende jeugdtrauma's. Alle persoonlijkheden hebben een eigen naam, stem, gezichtsuitdrukkingen en een verschillend intelligentie- en herinneringsniveau. Net als de zes die getuigden, zijn overigens ook de andere persoonlijkheden bevestigd door het legertje psychologen en psychiaters dat de in geestelijke nood verkerende vrouw al jaren bijstaat.



In een vorige maand opgenomen interview (zie onder) met Jennifer Haynes, haar advocaat en psycholoog, blikte de vrouw al vooruit op de beoogde veroordeling van haar horrorvader tegen wie in eerste instantie 25 jaar cel was geëist. Ze vertelt in het vraaggesprek onder meer dat één van de zes getuigende persoonlijkheden tijdens het misbruik ontstond. ,,Dan was ik een bevreesd meisje dat haar noodlot zingend onderging. Als het misbruik voorbij was, drukte ik mijn zingende ‘ik’ direct naar de achtergrond. Oftewel: ik was niet misbruikt, maar feitelijk zij. Op die manier kon ik het nog enigszins verdragen. En als het weer gebeurde, kon ik me wapenen door haar weer in mijn hoofd tevoorschijn te halen.”