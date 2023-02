Miss België (23) zwaargewond na aanrijding met vrachtwagen: ‘Artsen verwijderen glas uit haar halsstreek’

Miss België Chayenne Van Aarle (23) is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Ze reed achterop op een vrachtwagen die op de snelweg E17 afremde voor de file richting Antwerpen. Ze was er erg aan toe, maar is bij bewustzijn en buiten levensgevaar. ,,Artsen zijn glas uit haar halsstreek aan het verwijderen.”

Het ongeval gebeurde om 13.32 uur op de E17. Chayenne was net onderweg van de woning van haar vriend, Nicolas Geniets, in Waasmunster. Ze was onderweg naar het Antwerpse Linkeroever, waar ze zelf woont.



Ter hoogte van Kruibeke reed Chayenne echter in op een vrachtwagen, er waren achteraf geen remsporen te zien. De klap was bijzonder zwaar en haar auto kwam grotendeels onder de oplegger te zitten.

Klein mirakel dat ze levend uit het wrak kwam

Het duurde een half uur voor de brandweer haar kon bevrijden. Het is een klein mirakel dat ze levend uit het wrak werd gehaald, want even maakte men zich zorgen omdat ze regelmatig het bewustzijn verloor. Ze liep onder meer een zware hoofdwonde op.



De zwaarste klap was langs de passagierszijde van het voertuig, maar daar zat gelukkig niemand. Chayenne kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend door een mug-arts, en werd daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ZNA Middelheim in Antwerpen.

Buiten levensgevaar

,,Chayenne heeft zware verwondingen in het aangezicht en over de rest van haar lichaam. Daarnaast heeft ze gekneusde longen en interne bloedingen. Maar volgens dokters is ze redelijk stabiel”, aldus haar vriend kort na haar arriveren in het ziekenhuis. ,,Ze is bij bewustzijn.”



Intussen is bekend dat Chayenne buiten levensgevaar is. Ze heeft hechtingen nodig aan haar oog, en heeft vooral veel snij- en glaswonden opgelopen.



De artsen zijn bezig met het verwijderen van glas uit haar halsstreek. Het is nog wachten op de foto’s, maar ook aan haar ruggenwervels zou de miss enig letsel hebben opgelopen. Verder heeft ze geen breuken.

Verkiezing gaat door

Het is een pijnlijk einde van haar jaar als Miss België. Deze zaterdag zal haar opvolgster gekroond worden. Organisator Darline Devos is opgelucht dat Chayenne niet langer in levensgevaar is. ,,Ik vond het verschrikkelijk om te horen dat de brandweer haar moest bevrijden”, zegt ze op Radio 2.

‘Het was haar ding’

Bovendien vindt ze het ook vreselijk dat Chayenne haar opvolgster niet zal kunnen kronen. ,,Ze is een echt podiumbeest en ik wilde haar daar zien, ze zou de show openen met een eigen liedje. Ze spreekt perfect Frans en Nederlands, dus als presentatrice backstage zou ze het schitterend hebben gedaan.



De verkiezing kan doorgaan, dat wel. Alles is geregeld, maar ik hoop dat Chayenne er toch nog op één of andere manier deel van kan uitmaken. Het was haar ding, ze keek er heel erg naar uit. Er is een videoclip gemaakt van het openingsnummer dat ze zou brengen, die kunnen we tonen.



Ik zal dan zelf het kroontje doorgeven. In tijden van corona heb ik dat ook gedaan. Maar het belangrijkste op dit moment is dat Chayenne buiten levensgevaar is.”

De huidige miss reed nog met de Volvo V40 van Elena Castro Suarez, die in 2019 het kroontje mocht ontvangen. De auto’s gaan een paar jaar mee in het circuit, maar Chayennes voorgangster Kedist Deltour had een ongeval met de meest recente wagen, waardoor die niet meer beschikbaar was. Vandaar dat Chayenne het exemplaar uit 2019 mocht gebruiken.

