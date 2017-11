Miss Israël en Miss Irak gaan samen voor wereldvrede

De meiden ontmoetten elkaar gisteren tijdens de Miss International Beauty Pageant in Tokio. Adar Gandelsman (Miss Israël) en Sarah Idan (Miss Irak) poseerden samen op hun Instagram-accounts. Idan schreef daarbij: 'Vrede en liefde van Miss Irak en Miss Israël'.



De foto is redelijk omstreden en wordt door Israël gezien als een 'moedige' stap. In het verleden reageerden buurlanden juist vijandig op de Israëlische Miss-deelneemsters. Zo werd de Libanese Miss Saly Greige in 2015 nog van haar sjerp ontdaan omdat ze op de foto ging met de toenmalige Israëlische winnares Doron Matalon.



Een misverstand schreef Greige toen. ,,Vanaf de eerste dag dat we aankwamen op de missverkiezing, was ik al huiverig om met Miss Israël op de foto te gaan, maar ze probeerde het steeds weer'', zei Saly Greige toen ze door haar eigen land werd gediskwalificeerd. ,,Terwijl ik me voorbereidde om met Miss Slovenië en Miss Japan op de foto te gaan, kwam ze aanrennen, maakte een selfie en zette die direct op sociale media.''



En ook afgelopen augustus werd nog een andere Miss Libanon, Amanda Hanna, van haar kroontje ontdaan omdat bleek dat ze stiekem naar Israël was gereisd, iets dat verboden is voor Libanese staatsburgers.