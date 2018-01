Modderstroom na bosbrand Californië: dertien doden

Zware aardbeving bij Honduras, tsuna­mi­waar­schu­wing opgeheven

7:24 De Caribische Zee is in de nacht van dinsdag op woensdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. Er werd enige tijd gewaarschuwd voor mogelijke tsunamigolven, maar die waarschuwing is inmiddels opgeheven.