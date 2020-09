Model beschuldigt Trump van aanranding: ‘Hij stak zijn tong in mijn mond, het voelde als tentakels’

WHO: Oktober en november worden het moeilijkst in Europa met toename dagelijks dodental

14 september De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht in Europa een stijging van het aantal corona-sterfgevallen in oktober en november, twee maanden die zich ‘als erg moeilijk aankondigen’. Dat zegt de directeur van de Europese tak van de organisatie tegen persbureau AFP.