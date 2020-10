Model deelt foto’s van partnergeweld: ‘Ik dacht dat dit me nóóit ging overkomen’

How it all started, and how it all ended. Misschien heeft u de nieuwste internet-hype ook al wel voorbij zien komen via sociale media. Mensen delen twee foto’s: eentje die toont hoe het allemaal begon en eentje die laat zien hoe het verhaal is afgelopen. Meestal eindigen de verhalen goed en zien we eerst een oude, vergeelde foto van een verliefd stel pubers, en daarna een recente foto van datzelfde stel: als gelukkig getrouwd koppel met de kinderen op schoot.



Anthonia Rochus, een 21-jarig model uit het Belgische Lier, deelde afgelopen weekend ook háár ‘toen en nu’-foto’s. Eerst een vakantiekiekje van haar en haar ex-vriend. Ze staan er arm in arm op, dolverliefd. De foto kan zo dienst doen als een romantische ansichtkaart. Maar het vervolg is allesbehalve romantisch. Want de tweede foto toont Anthonia vandaag. Met een gezicht vol builen en blauwe plekken, rode ogen, die dik zijn van het huilen. ‘Dit is mijn before and after’, schrijft ze erbij. ‘Geen happy story, geen groot geluk. Wel pijn en verdriet. Ook dit is hoe het kan gaan.’