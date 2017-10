Modellen misbruikt door fotografen: tientallen delen hun verhaal

Verhalen van actrices die zijn misbruikt tijdens castings komen de laatste week eindelijk in de openbaarheid door het nieuws over de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein . Maar niet alleen actrices ervaren seksueel geweld op hun werk. Ook in de modellenwereld zijn er tientallen schrijnende verhalen.

Het Amerikaanse model Cameron Russell maakte het zelf mee, en ook veel van haar vriendinnen kwamen tijdens hun modellenwerk in aanraking met grensoverschrijdend seksueel gedrag. Russell besloot een van die verhalen te delen op haar Instagramaccount, met de hashtag #MyJobShouldNotIncludeAbuse.

Ook schrijft ze: 'Mijn vriendin vroeg me dit te delen, omdat de fotograaf in kwestie nog steeds in de modewereld werkt. Ze wil andere vrouwen aanmoedigen zich óók uit te spreken. We moeten de stilte verbreken, maar we moeten onszelf wel blijven beschermen. Ik heb het hier niet over een, vijf of twintig mannen die zich misdragen. Het gaat om een cultuur van misbruik en uitbuiting. Het móet stoppen.'

Volledig scherm Een selectie van de inzendingen die Cameron Russell kreeg op haar instagramprofiel. © Instagram | Cameron Russell

15 jaar

In korte tijd kreeg Russell tientallen reacties van andere modellen die soortgelijke situaties hadden meegemaakt. Soms alleen woordelijk, maar bij veel van de verhalen ging de fotograaf zó ver, dat er sprake was van verkrachting. Zo vertelt een van de modellen: ,,Ik was 15 en had een afspraak bij een fotograaf in New York. Hij praatte op me in en stak meerdere malen zijn vingers in mijn vagina, want: 'dan zou ik sensueler kijken'.''

Dit verhaal is een van de bijna 100 verhalen die Russell in drie dagen tijd kreeg toegestuurd van professionele modellen. Naast de anonieme inzendingen deelden duizenden mensen de hashtag #MyJobShouldNotIncludeAbuse. Sommige modellen spreken zich daarmee openlijk uit over het misbruik, anderen willen liever anoniem blijven en delen hun verhaal via de Instagrampagina van Russell. Ook enkele Nederlandse fotografen spreken zich uit. Zo schreef fotografe Linda Stulic op haar Instagram: 'Fotografen die zich gedragen als roofdieren en daarmee de vrouwen met wie ze werken seksueel lastigvallen. Het is tot mijn verdriet een onderdeel van de industrie.'

Leeftijdsgrens

Suzanne Pots, directeur van de Nederlandse tak van Elite Model Management (een van de grootste modellenbureaus ter wereld) werkte zelf ook jarenlang als model, maar kwam gelukkig nooit in aanraking met dergelijke misstanden. Ook heeft zij bij Elite tot op heden nooit een geval van seksuele intimidatie meegemaakt. ,,Wij hebben bij Elite in elk geval de regel dat minderjarigen absoluut niet naakt of topless gefotografeerd mogen worden. Zijn de modellen ouder dan 18, dan kunnen dergelijke opdrachten alleen in overleg plaatsvinden. Niemand moet zich verplicht voelen om zoiets te doen."

Deze regel is bekend bij de modellen en bij de mensen met wie Elite samenwerkt. ,,We doen heel hard ons best om een dusdanige band met onze modellen op te bouwen, dat wij het te horen krijgen mocht er iets gebeuren wat niet door de beugel kan."