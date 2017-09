Moeder betrapt nanny op mishandeling dochter

VideoEen moeder in Namibië is geschokt door beelden die ze in haar huis met een verborgen camera heeft opgenomen. Op de video is te zien hoe de oppas van haar 9 maanden oude dochtertje het meisje hardhandig in haar bedje gooit.

Annemarie Theron kreeg argwaan toen ze blauwe plekken ontdekte op het lichaampje van haar dochtertje, Laila. Vorige week besloot ze een camera te plaatsen in de slaapkamer en zag die avond tot haar grote schok hoe de oppas omging met haar dochter. Op de beelden is onder meer te zien hoe de nanny Laila hardhandig, met haar gezicht naar beneden, in haar bedje gooit.

Theron, die oorspronkelijk uit Zimbabwe komt maar met haar man in Namibië woont, vertelt tegen de de Amerikaanse nieuwswebsite MailOnline: ,,Ik keek de beelden terug met mijn schoonmoeder. We hadden de camera die ochtend pas geplaatst. Toen ik zag wat ze Laila aandeed kon ik alleen maar huilen. Ik hield mijn meisje vast en zei haar dat het me speet." Op Facebook plaatste de moeder een foto van het meisje met een spijtbetuiging.

,,Ik voelde me verraden en een enorme mislukking als moeder. Het was het ergste gevoel dat ik ooit heb gehad en dat wens ik geen andere moeder toe", voegt ze toe. Vrienden van het stel hadden de nanny aanbevolen aan Theron en haar man. Theron: ,,Zij voelen zich vreselijk. Ze hadden absoluut geen vermoedens over haar, maar zij zijn nu ook een onderzoek gestart naar de behandeling van hun kinderen met behulp van een therapeut."

De nanny werd een dag na de ontdekking gearresteerd en is poging tot moord ten laste gelegd.

,,Ik was geschokt dat ze me elke dag in de ogen kon aankijken, wetende wat ze deed met mijn dochter", vertelt Theron. Laila heeft geen ernstige verwondingen opgelopen. Voorlopig gaat ze in de ochtend naar een kinderopvang en 's middags met haar moeder mee naar haar werk. ,,Het is geen oplossing voor de lange termijn, maar ik kan nu nog niemand anders vertrouwen met de verzorging van Laila."