Moeder die baby in Belgische wasserette achterliet aangehouden en vrijgelaten na verhoor

Bescher­ming tegen de felle zon: ‘facekini’ grote hit in snikheet China

Een hoofddeksel dat alles behalve de ogen, neus en mond bedekt, maakt deze zomer een comeback in China. Al wekenlang is het in grote delen van het land extreem heet, en dus zoeken strandgangers naar bescherming. Die vinden ze in de ‘facekini’, een uitvinding die bijna twintig jaar oud is.