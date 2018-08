Moeder die drie kinderen doodde heeft spijt: 'Kon ik de klok maar terugdraaien'

Bisschop­pen Australië tegen verplicht melden misbruik

De Rooms-Katholieke Kerk in Australië weigert mee te werken aan het plan van de regering dat priesters verplicht om misbruik bij de politie te melden als zij daarover horen tijdens de biecht. Dat heeft de bisschoppenconferentie van het land vandaag meegedeeld. Het regeringsvoorstel was een van de aanbevelingen na een onderzoek over seksueel misbruik binnen de kerk.