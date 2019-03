Moeder keek toe hoe dochter werd verkracht, vermoord en in stukken gehakt

Packer, die afgestudeerd psycholoog is, naar eigen zeggen een IQ van 140 heeft en tot 2010 als adoptiebegeleider werkte, zei dat Grace de neiging had om een ‘heel moeilijk kind’ te zijn. Ze haatte het meisje erom en deelde Sullivans fantasie om haar te verkrachten en om het leven te brengen. Vandaag deed de vrouw met monotone stem de gruwelijkheden uit juli 2016 uit de doeken. Ze vertelde hoe haar geadopteerde dochter een ‘onding’ voor haar was geworden en hoe ze plannen maakte om haar te vermoorden. Een volgepakte rechtszaal in het Amerikaanse Philadelphia moest aanhoren hoe Packer tegen het 14-jarige geadopteerde meisje zei ‘geen zin te hebben haar te helpen’, terwijl het meisje werd aangevallen door haar 46-jarige moordenaar.

Maandenlang bewaard

Jacob Sullivan sloeg en verkrachtte de tiener, bond haar vast, deed een prop in haar mond en liet haar achter op een snikhete zolder. Toen hij de volgende dag terugkwam, leefde Grace nog. Hierop wurgde hij het meisje, zo blijkt uit gerechtelijke stukken. Packer en Sullivan stopten het lijk van Grace in kattenbakvulling en bewaarden het maandenlang. Jagers ontdekten in oktober haar in stukken gehakte en gedumpte resten, meldt persbureau AP.



Graces jongere broer Josh vertelt echter een heel ander verhaal. ,,Als mijn zus was verteld dat ze het leven van andere kinderen kon redden door dat van haarzelf op te geven, zou ze vragen: ‘Wat moet ik doen?’ De jongen zegt alleen met het verlies van Grace om te kunnen gaan als mensen haar verhaal horen en stappen kunnen nemen om kindermisbruik te voorkomen. En Josh’ krijgt bijval van andere familieleden.



Karie Heisserer, een nichtje, gaf aan dat het haar onpasselijk maakte om te weten dat Grace was ‘misbruikt, gemarteld en letterlijk als oud vuil was weggegooid’. In ruil voor haar bekentenis ontliep moeder Sara de doodstraf en kreeg levenslang. Sullivan bekende eerder schuldig te zijn aan de verkrachting en daaropvolgende moord. Een jury zal nu moeten beslissen of hij de doodstraf of eveneens een levenslange gevangenisstraf krijgt.