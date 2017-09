Moeder Teresa nu beschermheilige van Calcutta

Als beschermheilige wordt Moeder Teresa vanaf nu genoemd en aangeroepen bij iedere dienst in het aartsbisdom. Zij is niet de eerste heilige op deze positie. De in 1552 overleden missionaris St. Franciscus Xavierius ging haar voor. Hij wordt aangeroepen in gebeden sinds 1986.

Moeder Teresa werd wereldberoemd om haar liefdadigheidswerk in de derde wereld. Als moeder-overste en oprichter van de Missionarissen van Naastenliefde stichtte zij opvanghuizen en hospices voor de armen. Ze overleed in 1997 op 87-jarige leeftijd. In 2003 verklaarde paus Johannes Paulus II haar zalig en in 2016 volgde een heiligverklaring door paus Franciscus. Helemaal onomstreden is de nieuwe beschermheilige overigens niet. Critici wijzen op haar conservatieve gedachtegoed en de armzalige omstandigheden in veel van haar opvanghuizen.