Moeder van twee jonge kinderen krijgt 34 jaar cel in Saoedi-Arabië voor gebruik Twitter

In januari 2021 werd Al-Shehab, student aan de Universiteit van Leeds en moeder van twee jonge jongens, opgepakt toen ze op vakantie was in Saoedi-Arabië waar ze oorspronkelijk vandaan komt. Autoriteiten beschuldigden haar van het verspreiden van desinformatie via sociale media. In eerste instantie werd ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar, maar in hoger beroep verhoogde een speciale Saoedische rechtbank voor terrorisme die straf naar 34 jaar, gevolgd door een reisverbod van nog eens 34 jaar. Het gaat om de zwaarste straf die ooit aan een Saoedische activist is opgelegd.

De straf is zo fors omdat Salma al-Shehab ‘de nationale veiligheid zou hebben willen destabiliseren door bepaalde Twitteraccounts te volgen en berichten daarvan te verspreiden’, zo staat in een nieuwe aanklacht die door The Guardian is ingezien. Merkwaardig is dat de vrouw helemaal geen bekende of invloedrijke activist is. Haar account op Twitter telt nog geen 2600 volgers en haar tijdlijn bestaat voornamelijk uit retweets van andere accounts, onder andere van Saoedische dissidenten die in ballingschap leven.

Verbijstering

Onder mensenrechtenactivisten over de hele wereld is met verbijstering gereageerd op het vonnis. ,,Saoedi-Arabië heeft tegenover de wereld opgeschept dat ze de rechten van vrouwen verbeteren en juridische hervormingen doorvoeren, maar met deze weerzinwekkende uitspraak staat buiten kijf dat de situatie alleen maar erger is geworden”, briest Bethany al-Haidari van The Freedom Initiative, een in Washington gevestigde mensenrechtenorganisatie. ,,De Saoedische autoriteiten moeten Salma vrijlaten en ervoor zorgen dat haar jonge kinderen niet zonder moeder opgroeien, simpelweg omdat ze opriep tot vrijheid voor mensenrechtenactivisten.”

De onafhankelijke mensenrechtenorganisatie ALQST is ‘ernstig bezorgd’ over de arrestatie van Al-Shehab en over de ‘buitengewone lengte van de gevangenisstraf’ die is opgelegd. ,,Deze afschuwelijke uitspraak is een aanfluiting in het licht van de beweringen van Saoedische autoriteiten over hervorming van vrouwenrechten en het rechtssysteem en laat zien dat ze vastbesloten blijven om iedereen die een mening vrijuit uitspreekt, hard te straffen”, aldus een woordvoerder.

The Freedom Initiative roept de internationale gemeenschap op om de zaak rond Salma al-Shehab aan de orde te stellen en te blijven aandringen bij Saoedi-Arabië op echte hervormingen op het gebied van vrouwenrechten. ,,Tweeten uit solidariteit met vrouwenrechtenactivisten is geen misdaad en Saoedi-Arabië moet ter verantwoording worden geroepen”, klinkt het in een verklaring.

Bezoek Biden

De opzienbarende zaak volgt weken nadat de Amerikaanse president Joe Biden een bezoek bracht aan Saoedi-Arabië. Biden ontmoette de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, een niet onomstreden bezoek omdat Bin Salman door Amerikaanse inlichtingendiensten verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi in 2018.

Tijdens de ontmoeting verzekerde Bin Salman de Amerikaanse president dat Saoedi-Arabië ‘die gebeurtenis spijtig vindt en dat het land alle noodzakelijke maatregelen rond het Khashoggi-incident heeft genomen’. Khashoggi, een criticus van het Arabische regime, werd in 2018 vermoord in het Saoedische consulaat in Turkije. Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden destijds dat Bin Salman verantwoordelijk was voor Khashoggi’s dood. De kroonprins ontkent dit.