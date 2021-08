Moeder vecht met poema die haar zoontje (5) door voortuin in VS sleurt: 'Leven van kind gered’

Een Amerikaanse vrouw heeft afgelopen donderdag haar 5-jarige zoontje van een gruwelijke dood kunnen redden nadat hij in de tuin van hun huis aangevallen werd door een poema. Ze kon het kind uit de klauwen van het roofdier bevrijden door op heldhaftige wijze op zijn hoofd te slaan. De poema vluchtte en werd later doodgeschoten door natuurbeschermingsautoriteiten. In California is het incident groot nieuws, omdat een aanval van een poema zeer zeldzaam is.

De kleuter uit Calabasa, een plaats (24.000 inwoners) ten westen van Los Angeles, was ‘s ochtends thuis in de voortuin aan het spelen toen hij uit het niets werd gegrepen door een poema. De bergleeuw zette zijn tanden in het kind en sleurde hem zeker veertig meter over het gazon. De moeder was binnen in huis toen ze het geschreeuw van haar eigen kind hoorde.

,,Ze rende naar buiten en begon de poema te schoppen en te slaan met haar blote handen tot het dier losliet”, vertelt Patrick Foy, woordvoerder van het Californische overheidsdepartement Fish and Wildlife, tegen het Amerikaanse persbureau Associated Press. De poema was kennelijk dermate onder de indruk van de vechtlust van de moeder dat het op de vlucht sloeg.

Vervolgens werd het kind met ernstige verwondingen aan het hoofd en bovenlichaam naar het kinderziekenhuis in Los Angeles gebracht. Hij is stabiel en maakt het goed. ,,Deze moeder is een absolute held die het leven van haar zoon heeft gered, daar bestaat geen twijfel over”, aldus de woordvoerder van Fish and Wildlife.

Doodgeschoten

Een delegatie van het Californische overheidsdepartement ging vrijwel meteen na het incident op zoek naar het dier. Een medewerker ontdekte in de buurt van de woning een poema die zich in de struiken verborgen had. ,,Hij hield zijn oren plat en siste naar de opzichter”, zegt de woordvoerder. ,,Door dat gedrag en door de nabijheid tot de plaats van de aanval, was dit volgens de opzichter waarschijnlijk de poema die het kind aangevallen had. Om de publieke veiligheid te beschermen, is het dier ter plaatse doodgeschoten.”

Uit later DNA-onderzoek is gebleken dat het inderdaad om de poema ging die het kind aangevallen heeft. Het zou om een jonge leeuw gaan die nog aan het leren was hoe te jagen en hoe voor zichzelf te zorgen, meldt CBS News op basis van betrokken ambtenaren. Het zou al ruim twintig jaar geleden zijn dat een mens in de bergen van Santa Monica is aangevallen door een poema.

Zeldzaam

Een aanval van een poema is zeer zeldzaam en komt in de Verenigde Staten gemiddeld eens per vier jaar voor. Poema’s vallen volgens kenners alleen mensen aan als ze zich bedreigd voelen. Een volwassen mannetje kan tot honderd kilo zwaar worden, een vrouwtje zo’n 65 kilo. De poema is de op drie na grootste katachtige op aarde. Het grijsbruine dier van ruim een meter lengte is vooral ‘s nachts actief en legt daarbij grote afstanden af.