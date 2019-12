Moeder ziet kinderen én echtgenoot verdrinken op resort: ‘Er was iets mis met zwembad’

Het familiedrama op een vakantieresort in Spanje dat op kerstavond het leven van een vader en twee van zijn kinderen eiste, was het gevolg van een fout in het zwembad. Dat laat Olubunmi Diya, de moeder van het gezin, in een openbare verklaring weten. Ze ontkent met grote stelligheid de berichten in de media dat haar echtgenoot en kinderen niet konden zwemmen.

De Britse pastor Gabriel Diya (52) was met zijn vrouw en drie kinderen op vakantie in het Spaanse Fuengirola aan de Costa del Sol. Dochter Comfort (9) raakte door een nog onbekende oorzaak in de problemen in het zwembad, waarna haar vader en 16-jarige broer in het water sprongen om haar te redden. Ze verdronken alle drie. Dat terwijl ze wel gewoon konden zwemmen, beweert moeder Olubunmi.

Afzuigsysteem

De vrouw zat te bidden toen haar drie familieleden uit het water werden gehaald. ,,Ze was kalm en ging nog door met bidden toen de hulpdiensten al gestopt waren met reanimeren”, zegt een getuige. Op dezelfde dag kwam een familielid met een statement naar buiten dat de man en kinderen nauwelijks konden zwemmen, maar dat wordt nu door de moeder weerlegd.

,,Ik geloof dat er iets mis was met het zwembad dat het zwemmen voor hen op dat moment moeilijk heeft gemaakt”, zo zegt ze. Vermoedt wordt dat het afzuigsysteem van het bad een rol heeft gespeeld bij de dood van het drietal. Een medewerker van Club La Costa World was als eerste bij de lichamen en meldde later ook veel moeite te hebben gehad weer uit het water te komen. Het gehele afzuigsysteem is daarom uitvoerig onderzocht, maar werd daarna toch goed bevonden.

Diep geschokt

De eigenaar van het hotel heeft verklaard dat ook de politie geen verdachte omstandigheden heeft aangetroffen en dat ook agenten tot de conclusie zijn gekomen dat de drie familieleden ‘niet sterk genoeg waren’ om uit het water te komen. Het is niet duidelijk of de nabestaanden een vervolgonderzoek zullen instellen. ,,Onze familie is diep bedroefd door de gebeurtenissen van afgelopen dinsdag, maar we worden getroost en gesterkt door ons geloof in onze Heer Jezus Christus”, valt te lezen in de verklaring.

,,We zijn diep geschokt, bedroefd en worstelen om hun overlijden te verwerken. Ze brachten allemaal vreugde en liefde aan de wereld en aan iedereen die hun pad kruiste. We houden heel veel van ze, zullen ze altijd in ons hart herinneren en we zullen ze enorm missen.”