Moeder zwijgt dagen over dood van dochter (7): ‘Doodkalm, terwijl meisje dood in bed lag’

De Belgische politie onderzoekt of een Molenbeekse vrouw (39) haar dochter van 7 heeft gedood. De moeder deed pas aangifte van het overlijden toen het kind vermoedelijk al dagen dood in bed lag. Buren merkten het hele weekend niets bijzonders aan de moeder: ,,Ze liep hier in chique kleren en make-up, terwijl haar kind misschien al dood was.”

De overbuurvrouw van de overleden M. (7) huilt. ,,Ik begrijp het niet. Haar mama liep hier in het weekend nog gewoon rond. Ze had chique kleren aan, netjes make-up op. En intussen lag haar dochter dood in bed? Hoe is dat nu toch mogelijk?”

Toen Maghnia S. maandag in het gemeentehuis stond om het overlijden van haar dochter aan te geven, lag haar kind vermoedelijk al drie dagen dood in haar bed. Dat blijkt uit de analyse van een arts, die onderzocht het overleden meisje nadat de gemeentediensten melding maakten van het overlijden.

,,Vandaag stond een leerkracht van M. hier overstuur voor de deur", zegt de overbuurvrouw aan de deur van haar appartement in de Molenbeekse Ribaucourtwijk. ,,Mama had haar op donderdag en vrijdag ziekgemeld bij de school.” Tot maandag wist niemand dat het kind overleden was.

Het Brussels parket opende een onderzoek en arresteerde de moeder van het meisje. Op het lichaam van het kindje zouden sporen zijn aangetroffen die erop kunnen wijzen dat het kind geen natuurlijke dood stierf. Bovendien is het bizarre gedrag van de moeder een extra reden tot ongerustheid. Want hoewel de arts zegt dat het meisje al dagen dood was, zocht de moeder geen hulp. Het gerecht kwalificeert de feiten als doodslag, maar die omschrijving kan later nog wijzingen. Over de exacte doodsoorzaak komt ten vroegste dinsdag uitsluitsel, na de autopsie.

Buren omschrijven Maghnia S. als een eerder teruggetrokken vrouw. ,,Ze woonde hier al jaren samen met haar dochtertje”, zegt de overbuurvrouw. ,,De vader van het meisje kwam af en toe langs. Zondag stond hij nog aan de deur te bellen. De buurman zag hem staan, maar niemand liet hem binnen.”

In het appartementsgebouw vermoedde niemand dat de vrouw haar dochtertje mishandelde. Wel maakte de overbuurvrouw zich zorgen om Maghnia. ,,Onlangs nog ging het brandalarm af in haar appartement. Toen ik buitenkwam zag ik rook naar buiten komen. Maghnia stond met haar dochtertje op straat. Ik rende naar beneden en gilde: ‘Er komt rook uit uw appartement!’ Maghnia draaide zich om, maar ze schrok helemaal niet. Op haar dooie gemak ging ze naar boven. Ze haastte zich niet eens. Ze had een pot op het vuur laten staan. Ik zou bijna denken dat ze kalmeringspillen slikte. Anders blijf je toch zo kalm niet?”

Intussen toont de overbuurvrouw een foto van een lachend meisje met halflang bruin haar. Glunderend zit de overleden M. naast een klasgenootje achter haar schoolbank. ,,Zo’n mooi kind”, zegt ze. ,,Al liep ze er soms wat verwaarloosd bij. Dan ging ze dagen achter elkaar met dezelfde kleren en ongekamd haar naar school.”

,,Toch was ze een vrolijk meisje”, zegt een buurman. ,,Altijd aan het lachen.”