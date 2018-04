Moet Kim Jong-un de Nobelprijs voor de Vrede krijgen?

Een ,,keerpunt'' voor de regio, meent KNCA, ook al riep de Amerikaanse president Donald Trump dat hij vasthoudt aan de sancties tegen Pyongyang in afwachting van zijn onderhoud met Kim. Diens gesprek met Moon vrijdag was hoe dan ook veelbelovend. ,,Beide partijen hebben spontaan en openhartig hun mening gegeven over zaken van wederzijds belang, waaronder verbetering van de relatie tussen noord en zuid. Dat is een garantie voor vrede en een kernwapenvrij Korea'', aldus het commentaar van KNCA. Het persagentschap schreef dat de Koreaanse top werd afgesloten met een diner in een ,,vriendschappelijke sfeer met gevoelens van bloedverwantschap''. De Noord-Koreaanse media houden zich op de vlakte over de implicaties van de denuclearisatie discussie en benadrukken algemene thema’s als: vrede, welvaart en de Koreaanse hereniging.

Druk

In een commentaar zei de Australische premier Turnbull vanochtend dat druk van China en de Verenigde Staten Kim naar de onderhandelingstafel had gebracht. Moeten we Kim Jung-un nu voordragen voor een Nobelprijs voor de Vrede? Veel commentatoren in de Westerse media blikken met de nodige scepsis vooruit; er kwamen immers eerder grote woorden uit Pyongyang. In 1992, 2000 en 2007 werden die – net als nu – begroet als ‘historische ontwikkelingen’. Sommige teksten van toen lijken kopieën van wat nu is toegezegd. Toeval of niet: steeds zat er een liberale Zuid-Koreaanse politicus tegenover een dictator genaamd Kim. De laatste trok altijd zijn keutel in als het aankwam daadwerkelijk demilitariseren, het controleren van militaire installaties, de mate van economische hulp of mensenrechten.