Mogadishu opgeschrikt door nieuwe aanslagen

Frans onderzoek: brand is oorzaak crash EgyptAir

1:32 De Franse onderzoeksraad voor luchtvaartveiligheid trekt de conclusies van Egypte in twijfel over de toedracht van de vliegramp met het toestel van EgyptAir in 2016. Volgens de onderzoeksraad (BEA) heeft hoogstwaarschijnlijk een brand ervoor gezorgd dat de Airbus met 66 mensen aan boord in de Middellandse Zee stortte.