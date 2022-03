Mogelijk drank in het spel bij doodrijden carnavalsgangers België

Neven die inreden op groep carnavals­vier­ders in België waren op weg naar huis na bezoek aan nachtclub

Het is nog gissen naar het motief van de twee mannen die gisterochtend in alle vroegte op een groep carnavalisten inreden in de Belgische plaats Strépy-Bracquegnies (La Louvière), een dorp in Wallonië. De bestuurder van de rampwagen was met zijn neef op weg naar huis na een bezoek aan een nachtclub. Er wordt onderzocht of ze onder invloed waren. Volgens de krant La Nouvelle Gazette melden bronnen dat bestuurder Paolo F. (30) alcohol en verdovende middelen zou hebben gebruikt.

