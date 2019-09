Mogelijk geplande aanslag voorkomen: Catalaanse separatisten opgepakt

Ophef in Duitsland: vijf kabinetsle­den in vier vliegtui­gen naar oostkust VS

9:37 Ecologisch onzinnig en verspilling van belastinggeld. Duitse politici en media hebben geen goed woord over voor het reisgedrag van bondskanselier Merkel en een paar van haar ministers. Enkele dagen na de goedkeuring van het Klimaatpakket vliegen ze doodleuk in drie toestellen van de luchtmacht naar de Amerikaanse oostkust. Alleen de minister van Milieu, die al in New York is, nam een lijnvlucht.