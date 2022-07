Mogelijk veel meer migranten overleden bij ‘bestorming’ Spaanse enclave Melilla

met video Klanten als levend schild bij grote overval Brazili­aans winkelcen­trum, Nederland­se toerist ooggetuige

Een winkelcentrum in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro was zaterdagavond het decor van een grootschalige overval, waarbij klanten werden gegijzeld en een bewaker werd doodgeschoten. Een Nederlandse toerist die net in de stad was aangekomen, werd ongewild getuige van een wildwest-schietpartij. ,,Ik heb zoiets nog nooit in Europa gezien.”

27 juni