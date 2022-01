Mogelijke doorbraak in beruchte gruwelmoord op gezin in Alpen

De verdachte is een man die al eerder als getuige is verhoord, weet het Franse BFMTV. Meer details zijn niet bekendgemaakt. De Franse recherche is zijn woning binnengevallen en trekt zijn schema's na.



De viervoudige moord in executiestijl trok in 2012 internationale aandacht. De 50-jarige Brit van Iraakse komaf, Saad al-Hilli, zijn vrouw Ikbal en de moeder van Ikbal werden in september 2012 doodgeschoten in hun auto in de buurt van het Meer van Annecy.