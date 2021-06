Mogelijke ontwikkeling in zoektocht naar Conings, rugzak met munitie gevonden

Video Paus spreekt afschuw uit over Canadees kindermas­sa­graf, maar biedt geen excuses aan

6 juni Paus Franciscus heeft zondag op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad zijn afschuw uitgesproken over de vondst van de stoffelijke resten van 215 jongeren bij een voormalig katholiek internaat in Canada. Excuses bleven echter uit.