Mokerslag voor Britse premier: twee ministers vertrekken uit protest over leiderschap

UpdateTwee Britse ministers stappen op uit protest over het leiderschap van premier Boris Johnson. Waarnemers spreken over een mokerslag voor de Britse regering, nu twee vooraanstaande partijgenoten van Johnson er de brui aan geven.

Minister van Financiën Rishi Sunak en gezondheidsminister Sajid Javid maakten vrijwel tegelijkertijd - er zaten minuten tussen - bekend te vertrekken. Zij uiten op Twitter felle kritiek op de premier omdat hij niet in staat zou zijn zich aan normen te houden.

Het aftreden van de twee ministers volgt na verontschuldigingen van Johnson vanavond over het jongste schandaal, waarbij ex-regeringslid Christopher Pincher een bepaalde baan kreeg hoewel er klachten waren over seksueel wangedrag. Pincher, de man die verantwoordelijk was voor de partijdiscipline, zou in beschonken toestand in een exclusieve club in Londen twee mannen betast hebben. Onder hen naar verluidt ook een parlementslid, maakten lokale media woensdag bekend. Er waren getuigen van het voorval en er kwamen klachten bij de partij binnen.

In 2019 werden er ook al beschuldigingen geuit tegen Pincher, maar dat was Johnson naar eigen zeggen ‘vergeten’. Nu gaf hij wel toe dat zijn aanstelling een fout was. ,,Maar ik heb niet gelogen in deze zaak”, klonk het bij de BBC. Pincher legde zijn ambt als ‘deputy chief whip’ van de Tories in het Lagerhuis neer na de berichten over grensoverschrijdend gedrag.

Tekst gaat door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Partygate

Sunak vindt dat het publiek ‘terecht’ mag verwachten dat de overheid ‘goed, competent en serieus’ haar werk doet. In zijn ontslagbrief zegt hij dat zijn opvattingen inmiddels fundamenteel verschillen met die van Johnson. Javid twittert dat hij het vertrouwen heeft verloren in het vermogen van Johnson om te ‘regeren in het nationaal belang.’

De 58-jarige premier gaat gebukt onder een reeks schandalen en ligt regelmatig onder vuur, ook in zijn eigen Conservatieve Partij. Hij overleefde onlangs nog een vertrouwensstemming bij de Conservatieven rond de zogenoemde partygate-affaire: verboden regeringsfeestjes in coronatijd.

Gesteund

Na het ontslag van Sunak en Javid lieten andere ministers snel weten zich achter de beschadigde premier te scharen. Zo sprak buitenlandminister Liz Truss voor ‘100 procent’ haar steun uit, meldt de Britse omroep BBC.

Volgens minister Jacob Rees-Mogg, een van de trouwste bondgenoten van Johnson, gaat de premier gewoon door. Rees-Mogg had Johnson nog gezien na het vertrek van de twee. Tegen de zender Sky News zei hij over de stemming van de premier: ,,Oh, business as usual. Hij heeft een klus te klaren.”

Een bom

Het nieuws slaat volgens politiek verslaggever Robert Peston echter in als een bom, zo vertelt hij op ITV. ,,Dat twee ministers tegelijk vertrekken. Denk vooral eens aan de covidcrisis die we hebben meegemaakt, en nu vertrekt een gezondheidsminister.” De nationale Britse zorgdienst kampt nog steeds met lange wachtlijsten en personeelstekorten.

Volgens de sociaaldemocratische oppositieleider Keir Starmer is het duidelijk dat de regering ‘instort’. ,,Het is gedaan met hem (Boris Johnson, red.)’’, zegt een lid van de Conservatieven op basis van anonimiteit tegen persbureau Reuters. ,,Hij mag dit lijden niet verlengen. Het is respectloos naar zijn collega’s, zijn partij en zijn land.” Een ander zei: ,,Het is allemaal voorbij. Ik zal verbaasd zijn als hij het haalt tot aan de zomer.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: