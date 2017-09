Monsterboete voor gezondheidsblogger na veinzen kanker

Niet aanwezig

De rechtszaak tegen Gibson, aangespannen door de Australische Consumentenzaken, was lastig omdat de beklaagde afwezig bleef. Rechter Debra Mortimer bevond haar schuldig in maart. Maar omdat Gibson geen toelichting kon geven, wist de rechtbank niet goed of zij de maximale boete van 1,1 miljoen dollar ook daadwerkelijk kon betalen. ,,Er is geen enkel bewijs dat het Hof duidelijkheid kan verschaffen'', zei Mortimer in maart. ,,Ik weet niet of ze werk heeft, of ze rijk is en of ze vrijgevige vrienden heeft.'' Ook de intenties van Gibson blijven een mysterie.



Nu moet Gibson een boete van bijna een half miljoen dollar betalen voor oplichting. De rechtbank wil kijken of het alsnog mogelijk is een gedeelte van dit bedrag aan goede doelen te geven. ,,Zo komt er misschien toch nog iets goeds uit deze zaak voor de kwetsbare mensen en de organisaties die hen beschermen'', oordeelt Mortimer.