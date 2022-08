‘Monstermoesson’ in Pakistan: 33 miljoen mensen op de vlucht

met videoEen enorme reddingsoperatie voor overstromingsslachtoffers is begonnen in Pakistan. 33 miljoen mensen zijn daar op de vlucht voor het water. De ongekende moessonregens hebben nu ruim duizend doden geëist, aldus de autoriteiten.

Minister van Klimaatverandering, Sherry Rehman, sprak vanochtend op een persconferentie van ‘de monstermoesson van het decennium’. Volgens haar zijn inmiddels meer dan 33 miljoen mensen, ofwel, één op de zeven Pakistanen, getroffen door de overstromingen.



Bijna een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd. Veel daklozen worden ondergebracht in scholen omdat de grond te nat is voor tenten, aldus de minister. In grote delen van het land zijn gsm-masten, bruggen en hoogspanningsmasten weggespoeld en een aantal dammen zou de waterdruk nauwelijks nog aankunnen. Gevreesd wordt voor nieuwe rampen. De Pakistaanse regering betaalt (omgerekend) 4500 euro acute noodhulp aan de familie van mensen die door de overstromingen zijn omgekomen.



Volgens het laatste rapport dat vanochtend is vrijgegeven door de Pakistaanse National Disaster Management Authority (NDMA), zijn sinds het begin van de moesson in juni ten minste 1061 mensen omgekomen, waarvan 28 in de afgelopen 24 uur. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt. Dat aantal zal de komende dagen waarschijnlijk nog toenemen. Nog altijd proberen de autoriteiten geïsoleerde dorpen in bergachtige gebieden in het noorden van het land te bereiken. De vrees is dat het dodental daar ook hoog is.

Regen is essentieel voor irrigatie

Pakistan heeft leren leven met zware regenval. De moesson, die gewoonlijk duurt van juni tot september, is essentieel voor de irrigatie van plantages en om de watervoorraden van het hele Indiase subcontinent aan te vullen. Maar de regen zorgt ook elk jaar voor overstromingen. Alleen deze keer is de ellende extreem. Pakistaanse functionarissen schrijven het verwoestende weer toe aan klimaatverandering en zeggen dat Pakistan lijdt onder de gevolgen van onverantwoordelijk milieubeleid elders in de wereld.

De huidige moessonstormen doen weerexperts denken aan die van 2010, een jaar waarin 2000 mensen omkwamen en bijna een vijfde van het land overstroomde. In de buurt van Sukkur in de zuidelijke provincie Sindh, waar een enorme dam in de Indus-rivier van vitaal belang is om te voorkomen dat de ramp erger wordt, klaagde een boer over zijn verloren rijstvelden. ,,Onze plantages strekten zich uit over 2000 hectare, waarop de beste kwaliteit rijst werd gezaaid en gegeten door u en ons”, vertelde Khalil Ahmed (70) aan het Franse persbureau AFP. ,,Het is allemaal voorbij.” Volgens de NDMA is al meer dan 80.000 hectare landbouwgrond verwoest en zijn meer dan 3400 kilometer aan wegen en 157 bruggen weggespoeld.

Eerste vluchten met hulpgoederen arriveren

Het grootste deel van de provincie Sindh staat nu onder water, wat de hulpoperaties onder toezicht van het Pakistaanse leger bemoeilijkt. ,,Er is geen landingszone beschikbaar. Het is moeilijk voor onze piloten om te landen”, aldus een militaire functionaris. Legerhelikopters hebben ook moeite om mensen te helpen in het noorden van het land. Het terrein daar bestaat uit hoge bergen en diepe valleien, wat de vliegomstandigheden extreem riskant maakt.

Veel rivieren traden buiten hun oevers in deze bij toeristen populaire regio, waarbij tientallen gebouwen het begaven, waaronder een hotel met 150 kamers dat instortte. De regering riep de noodtoestand uit en vroeg de internationale gemeenschap om hulp. Gisteren arriveerden de eerste vluchten met humanitaire hulp (tenten, levensmiddelen en medicijnen) uit Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.



De overstromingen komen op het slechtste moment voor Pakistan. De economie staat op instorten en het land verkeert in een diepe politieke crisis sinds premier Imran Khan in april werd afgezet na een motie van wantrouwen in de Nationale Assemblee. Klimaatminister Sherry Rehman veroordeelde politici die nog steeds onderling ruzie maken ‘in plaats van mensen in nood te helpen'.

