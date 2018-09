Monsterstorm Mangkhut zorgt voor veel schade op Filipijnen

Blanke scholieren krijgen donkere huidskleur op Franse klassenfo­to

14 september Het Franse Émile Cohl-college in Lyon heeft zich verontschuldigd nadat een schoolfoto digitaal was bewerkt om blanke leerlingen een donkere huidskleur te geven. De foto moest dienen als promotiemateriaal voor de opening van een Amerikaanse afdeling van de Franse school. Volgens de directie werd de klassenfoto bewerkt door een communicatiebureau in de VS.