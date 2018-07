Mooie oproep van dochter slaat aan: Papa zoekt vrouw om leven mee te delen

Nieuw drama in Duitse Alpen: bergwande­laar overlijdt na val in kloof

11:11 Een 84-jarige bergwandelaar uit de buurt van München is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in de Beierse Alpen. De man viel volgens de politie in een kloof tijdens een tocht naar de Brecherspitze. De afgelopen dagen deden zich meerdere ernstige ongelukken voor in de bergen in de regio, melden Duitse media.