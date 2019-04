Moord op christenen: gevolg van klimaat of vanwege geloof?

Het Nigeriaanse drama speelt al jaren, maar wordt sinds de aanslag in Christchurch plots sterk aangezet op websites van het invloedrijke Amerikaanse Breitbart, in evangelische media en via sociale media. Alsof er na de tragedie in Nieuw-Zeeland, waar vijftig moslims werden gedood door een blanke racist, als tegenwicht nieuws nodig zou zijn over vermoorde christenen. Ook deze krant ontving mails van lezers. 'Waarom schrijven jullie daar niet over?'