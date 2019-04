Moord op Daniël (9) wellicht gevolg van schuld aan mensensmokkelaars

,,100.000 euro of je ziet Daniël niet meer levend terug." Dat sms'je kreeg de tante van Daniël S. dinsdagmorgen. Het 9-jarige zoontje van haar zus was op dat moment al twaalf uur vermist. Dertig uur later werd de jongen teruggevonden. Vermoord, met de handen en voeten vastgebonden. Zijn lichaampje was deels begraven en ondergestopt in een gracht.

De 9-jarige Daniël S. werd geboren als enig kind van een Palestijnse moeder en Libanese vader. Het gezin belandde enkele jaren geleden in een vluchtelingenkamp in Libanon. Toen het huwelijk strandde, bleef de vader in Libanon en trok de 26-jarige moeder Amina samen met haar zoon naar België. Vier maanden geleden kwamen ze terecht in het open asielcentrum in Broechem.



Daar veroverde Daniël meteen alle harten. ,,Iedereen mocht hem graag,” zegt Salarzai, een Afghaan die net als Daniël en zijn moeder met zijn gezin in Broechem, nabij Antwerpen, woonde. ,,Een vrolijk kind. Altijd goedgezind, altijd aan het dansen en zingen. Arabische rapliedjes, vooral. Die zong hij voortdurend. Ook tijdens het voetballen, of wanneer hij hier op zijn fietsje rondcroste."