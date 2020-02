‘Moord op Georgiër in Berlijn werd geregeld door Russische geheime dienst’

Boze Surinamers betogen tegen president Bouterse om financiële chaos

19:12 Duizenden mensen zijn vandaag in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo de straat opgegaan uit onvrede over de slechte financiële situatie in het land. De betogers willen dat president Desi Bouterse en minister van Financiën Gillmore Hoefdraad opstappen.