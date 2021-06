Moord op Olivia (6) schokt Spanje: lichaam lag in tas aan een anker op de zeebodem

In Spanje is geschokt gereageerd op de vondst van een meisje op de bodem van de zee bij Tenerife. Het lichaam van de 6-jarige Olivia lag in een tas, vastgebonden aan een anker. Het meisje werd eind april samen met haar zusje Anna (1) door hun vader ontvoerd. Reddingswerkers zoeken met man en macht naar het vermiste meisje.

De 37-jarige vader Tomás Gimeno was gescheiden van moeder Beatriz. De ouders hadden een informele overeenkomst over het bezoekrecht. Hij nam hun twee dochters op 27 april mee naar zijn huis in het dorp Igueste. Toen hij niet op het afgesproken tijdstip terugkeerde, belde een ongeruste Beatriz hem op. Hij maakte haar wijs dat ze op restaurant geweest waren, vandaar de vertraging.

Uren gingen voorbij, zonder resultaat. Beatriz probeerde haar ex wel nog verschillende keren te bereiken. In het laatste gesprek maakte Gimeno haar duidelijk dat ze de kinderen nooit meer levend zou terugzien.

Sporttassen

Volgens de Spaanse krant El Païs werd Gimeno op die bewuste avond in de haven gespot, met verschillende reiskoffers en sporttassen. Na een korte boottocht kreeg hij nog een coronaboete omdat hij de avondklok overtreden had. Toch zou hij na middernacht opnieuw met zijn boot vertrekken. Op beelden van bewakingscamera’s waren de meisjes echter nooit te zien.

Volledig scherm Een schip van het Spaanse Oceanografisch Instituut speurde de zeebodem af. © EPA

De volgende dag trof de politie het op drift geslagen vaartuig aan, in de buurt van de gemeente Güímar. Bloedsporen van de man werden aan boord gevonden, even later zagen agenten ook het autostoeltje van Anna op zee drijven.

Afscheid nemen

De politie vreesde meteen voor een slechte afloop. Dat vermoeden werd nog versterkt toen bleek dat Gimeno kort tevoren een bezoekje aan zijn ouders gebracht had. Volgens hen leek het alsof hij afscheid kwam nemen.

Aanvankelijk werd zowel op het eiland als op zee gezocht naar de meisjes en hun vader. Maar toen de volgende dag een bootje van vader Gimeno dobberend op zee werd aangetroffen, werd de zeebodem uitgekamd.

Na een lange zoektocht met onder meer een schip van het Spaanse Oceanografisch Instituut is door een robot duizend meter onder de zeespiegel en circa 5,5 kilometer uit de kust van Tenerife een grote tas gevonden met het lichaam van Olivia. De tas lag op een diepte van 1000 meter vastgebonden aan een anker op de bodem.

Volledig scherm Olivia (6) met haar vader Tomás Gimeno en zusje Anna (1) © SOS Desaparecidos

Van haar zusje Anna en de vader is nog geen spoor gevonden. Reddingswerkers zoeken op zee verder naar de twee.

Interpol deed ook mee aan de zoektocht, publiceerde de foto’s van de twee meisjes en deelde zogenaamde ‘gele mededelingen’ uit om vermiste personen te lokaliseren. Moeder Beatriz had verschillende video’s van haar dochters online gezet in een poging hen te helpen vinden.

Oneerlijk

Het eiland Tenerife, waar de ouders en de meisjes woonden, is in rouw. Voor het stadhuis hielden inwoners een minuut stilte. ,,Niemand wilde het geloven’’, zegt burgemeester José Manuel Bermudez van Santa Cruz. ,,De gemeenteraad en alle burgers zijn diepbedroefd. Het is oneerlijk, wreed en totaal onverdiend voor de meisjes en hun families.’’

Politici en maatschappelijke organisaties hebben de dood van Olivia veroordeeld en betuigen hun steun aan moeder Beatriz.

Volledig scherm Koningin Letizia sprak op een congres over de moord op Olivia. © EPA

’Ik kan me de pijn van de moeder van de kleine Anna en Olivia niet voorstellen’, schreef de Spaanse premier Pedro Sánchez op Twitter. ‘Mijn knuffel, mijn liefde en die van mijn hele familie, die vandaag meeleeft met Beatriz en haar dierbaren.

Koningin Letizia

Koningin Letizia uitte op een vrouwencongres haar ‘pijn en verdriet’ over de dood van Olivia en een 17-jarige vrouw die eerder deze week door haar partner in Zuid-Spanje werd vermoord. ,,Ik denk niet dat er iemand is die niet probeert zichzelf te verplaatsen in de mensen die van deze vermoorde meisjes houden’’, zei Letizia.

Minister van Gelijkheid, Irene Montero Gil, zei dat dit geweld is tegen vrouwen en moeders. Dit geweld raakt volgens de minister de moeders daar waar het het meeste pijn doet.

Sinds 2013 zijn volgens officiële cijfers elk jaar gemiddeld bijna zes minderjarigen vermoord door hun vaders, partners van de moeder of ex-partners. Feministische actiegroepen hebben opgeroepen tot betogingen in Spaanse steden tegen dit geweld.

Vrouwenbewegingen eisen een krachtig antwoord van de politiek. Victoria Rosell, de regeringsafgevaardigde tegen gendergeweld, vraagt om tijdens deze zomer extra alert te zijn. ,,Bij het minste teken van mishandeling moeten slachtoffers en hun kinderen beschermd worden.‘’