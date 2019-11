Moord-schandaal Malta: ‘Zakenman betaalde om onderzoeksjournaliste voorgoed te laten zwijgen’

De tussenpersoon, die eerder werd opgepakt, heeft ondertussen presidentiële gratie gekregen vanwege zijn getuigenis. Fenech zit nog vast.

Gisteren werd de voormalige stafchef van de Maltese premier opgepakt. Waarvan Keith Schembri precies wordt verdacht, is nog niet bekend maar hij zou ook met de dood van Galizia te maken hebben. Fenech noemde hem het brein achter de moord.

Onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia schreef over corruptie in de eilandenstaat. In haar verhalen kwamen geregeld Fenech en Schembri voor. Een autobom maakte in 2017 een einde aan haar leven.

Regeringscrisis

De Maltese regering is in een crisis gestort door de recente aanhoudingen in de zaak rond de moord op de onderzoeksjournaliste. De stafchef van premier Joseph Muscat, Keith Schembri, en de minister van Toerisme Konrad Mizzi stapten dinsdag op vanwege de zaak. De minister van Economische Zaken Christian Cardona zette zichzelf op non-actief, omdat hij zaterdag werd verhoord.