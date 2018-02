Moordenaar van wereldberoemde zeezeiler na 16 jaar opgepakt

Amerikaanse tweelingbroers die bom wilden maken opgepakt in VS

6:39 Tweelingbroers Tyler en Christian Toro zijn in New York opgepakt voor hun poging een bom in elkaar te zetten. De zaak kwam aan het licht doordat één van de mannen een computer terugbracht naar een school in New York waar hij ontslag had genomen als docent. Oud-collega's ontdekten op de pc informatie over het maken van explosieven.