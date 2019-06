‘Moordverdachte’ Amanda Knox voor het eerst terug in Italië na vrijlating

De Amerikaanse Amanda Knox, die vier jaar in een Italiaanse cel zat voor de moord op een medestudente, maar uiteindelijk vrijgesproken werd, heeft voor het eerst weer voet op Italiaanse bodem gezet. Ze zwoer in 2014 het land nooit meer te bezoeken. Knox breekt die belofte nu om deel te kunnen nemen aan het Strafrechtsfestival in Modena, waar ze als panellid zal optreden. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Knox zal zaterdag spreken in een panel genaamd ‘Trial by Media’, dat gaat over het ‘berecht worden in de media’, iets wat Knox overkwam nadat ze in 2007 beschuldigd werd van de moord op haar Britse kamergenote Meredith Kercher. Na acht jaar van procedures werden Knox en haar Italiaanse vriend, die vier jaar in de cel zaten, definitief vrijgesproken door het Italiaanse gerecht. De geruchtmakende zaak hield Italië, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bijna tien jaar in de ban.

Volledig scherm De Italiaanse ex-vriend van Amanda Knox, Raffaele Sollecito, haar vermoorde huisgenote Meredith Kercher en Amanda Knox zelf in 2008. © AP

Volgens Guido Sola van het Italy Innocence Project, dat het festival organiseert, is Knox ,,het icoon’’ van rechtszaken die in de media gevoerd worden voordat de échte rechtszaak in de rechtbank plaatsvindt. ,,Amanda is definitief vrijgesproken voor de rechtbank, maar in de volksverbeelding is ze nog steeds schuldig, omdat ze het slachtoffer is geworden van een barbaarse media-rechtszaak’’, zegt hij.

Volledig scherm Amanda Knox met haar huidige vriend Christopher Robinson (midden) en een van de gasten op een cocktailparty op het Criminal Justice Festival in Italië. © AP

Leven teruggebracht tot ‘content’ voor anderen

Voor haar vertrek naar Italië publiceerde Knox op de website Medium een essay getiteld ‘Your Content, My Life’, waarin ze uitweidt over hoe de gemediatiseerde zaak haar leven overhoop gehaald heeft en hoe ze nog elke dag de effecten ondervindt van het vileine beeld dat over haar geschetst werd als jaloerse, seksbeluste femme fatale.

,,De fouten van het Italiaanse gerechtssysteem en de onvervulbare vraatzucht van de media die geen onderscheid maken tussen het leven van een persoon en klikwaardige content, duwden me in de publieke sfeer’’, schrijft Knox, die in 2016 meewerkte in de naar haar vernoemde Netflix-documentaire over de zaak. ,,Ik heb er sindsdien voor gekozen om hier (in de publieke sfeer, red.) te blijven, om de wereld mijn salade niçoise en kattenfoto’s te laten zien. Maar dit betekent niet dat ik blij ben met de manier waarop mijn leven wordt geconsumeerd of hoe het leven van anderen wordt teruggebracht tot content. Verantwoordelijke media moeten deze gemakkelijke, reducerende impuls vermijden’’, schrijft de nu 31-jarige vrouw. ,,Het is aan ons om te stoppen met het maken en consumeren van dergelijke onverantwoordelijke media’’, besluit ze.

Volledig scherm Amanda Knox wordt bij haar aankomst in Milaan opnieuw besprongen door de media. © AP

