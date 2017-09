Moordzaak dochter EU-bobo: verdachte vond seks met een dode geen probleem

Asielzoeker Hussein K. heeft bekend eind vorig jaar in het Duitse Freiburg de dochter van een hoge EU-functionaris te hebben verkracht en vermoord. De vermoedelijk 19-jarige man, die zich voordoet als Afghaan maar wiens werkelijke identiteit en leeftijd niet bekend is, bood de nabestaanden van Maria Ladenburger (19) zijn excuses aan.

,,Ik wou dat ik het ongedaan kon maken en betreur uit het diepst van mijn hart wat ik heb gedaan", las Hussein K. voor uit zijn excuusbrief. Daarna beschreef hij huilend in een relaas vol schokkende details wat er in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 oktober 2016 gebeurde, zo meldt de Badische Zeitung.

Alcohol en drugs

Dat hij met vrienden alcohol had gedronken en hasj had gerookt. Dat hij uit de kroeg werd gezet omdat 'ie zo dronken was. Dat hij daarna richting huis fietste en dat zijn latere slachtoffer fietsend zijn pad kruiste bij het riviertje de Dreisam aan de rand van Freiburg. Dat hij tegen haar fiets trapte waardoor ze viel. Dat ze om hulp schreeuwend op de grond lag. Dat hij daarna haar mond dichthield en haar keel dicht snoerde met haar sjaal totdat ze bewusteloos was. Dat hij dacht dat hij haar gewurgd had. Dat hij daarna zag hoe mooi ze was en seks met haar wilde.

Quote Toen ik zag hoe mooi ze was, wilde ik seks met haar. Seks met een dode maakte mij niets uit Hussein K., verdachte van verkrachting en moord op Maria Ladenburger

,,Seks met een dode?" onderbrak de vrouwelijke rechter hem. Waarop de verdachte antwoordde: ,,Het maakte mij niks uit om seks met een dode te hebben."

Volledig scherm Hussein K. voor het begin van de tweede zittingsdag van de rechtszaak tegen hem in Freiburg. © DPA Daarna vervolgde K. zijn beschrijving van het feitenrelaas. Dat hij te dronken was om een erectie te krijgen. Dat hij zijn slachtoffer de kleding over haar hoofd trok. Dat hij haar daarna in de wang, borst en onderbuik beet. Dat hij vervolgens zijn hand in haar geslachtsorgaan stak. Dat hij de jonge vrouw daarna in het riviertje sleepte zodat hij zijn bloed van haar lichaam kon spoelen. Dat dit bloed uit verwondingen kwam die hij eerder die nacht had opgelopen bij een valpartij met zijn fiets. Dat hij zijn slachtoffer half in het riviertje, half in een braamstruik op de oever liet liggen met haar hoofd in het water. Dat hij daarna vluchtte.

Het levenloze lichaam van de studente werd enkele uren later ontdekt door een wandelaar. De politie arresteerde K. begin december na dna-onderzoek op een haar die was gevonden in een braamstruik naast de plaats delict. Maria Ladenburger was de dochter van Clemens Ladenburger, de rechterhand van de directeur-generaal van de juridische dienst van de Europese Commissie in Brussel.

Jeugd- of volwassenenstrafrecht

Het Openbaar Ministerie vervolgt K. op verdenking van verkrachting en moord. De verdachte staat terecht voor de jeugdkamer van de rechtbank. Dit omdat niet vaststaat dat hij meerderjarig was ten tijde van de feiten. K. zelf beweert dat ze plaatsvonden vlak voor zijn zeventiende verjaardag. Dat zou betekenen dat hij minderjarig was. Justitie gaat er van uit dat K. 'met hoge waarschijnlijkheid' al ouder was dan 18 jaar ten tijde van de feiten en dus volwassen. Het OM baseert zich op medisch onderzoek naar onder meer een tand die K. verloor. Volgens twee onafhankelijk van elkaar geraadpleegde gerechtsdeskundigen is de verdachte minstens 19 en mogelijk al 22 jaar oud. Ook zou hij uit Iran komen, in plaats van Afghanistan.

Op basis van de verklaringen van de verdachte, getuigen, getuigen-deskundigen en het bewijsmateriaal moet de jeugdkamer van de rechtbank beslissen of ze het jeugd- of volwassenenstrafrecht toepast op K. In het laatste geval hangt hem levenslang boven het hoofd, in het eerste een celstraf van tien tot vijftien jaar, zo meldde de Duitse nieuwszender NTV. Een celstraf van vijftien jaar is mogelijk in het geval van jongeren bij wie sprake is van een speciale schuldgraad.

Veroordeelde geweldpleger

Van dat laatste zou weleens sprake kunnen zijn bij K. Hij leefde voor zijn komst naar Duitsland in Griekenland, waar hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Dit vanwege beroving en poging tot moord op een 20-jarige studente in mei 2013 op het eiland Corfu. Hij duwde de vrouw van een rots, maar ze overleefde wonderwel. K. mocht de gevangenis na twee jaar al verlaten. Doordat de Griekse autoriteiten de veroordeling niet doorgaven aan de internationale veiligheidsdiensten, kon de geweldpleger ongemerkt naar Duitsland vluchten. Daar vroeg hij zonder papieren asiel aan als 'minderjarige'.